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FT: ЕС изучает обвинения японской компании в адрес Apple

По данным интернет-компании Rakuten, Apple через магазин приложений App Store взимает 30%-ную комиссию за продажу ее электронных книг и продвигает свой собственный продукт Apple Books

ТАСС, 16 июня. Антимонопольные органы Евросоюза начали рассмотрение жалобы японской компании в отношении возможного нарушения американской корпорацией Apple правил конкуренции. Об этом сообщает во вторник газета Financial Times.

Это расследование, по ее данным, связано с обвинением японской интернет-компании Rakuten в том, что Apple через магазин приложений App Store взимает 30%-ную комиссию за продажу ее электронных книг, продвигая одновременно свой собственный продукт Apple Books.

Согласно информации дочерней компании Rakuten Kobo, она теряет доход, вынуждая клиентов заходить на собственный веб-сайт для того, чтобы покупать электронные книги без комиссии Apple.

Эта жалоба схожа, как напоминает газета, с обращением в Еврокомиссию в марте прошлого года интернет-сервиса потокового аудио Spotify, который обвинил Apple в использовании App Store для продвижения своего музыкального сервиса в ущерб конкурентам.

Решение по делу Spotify пока не вынесено.

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