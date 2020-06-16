Сеул проведет заседание Совбеза из-за подрыва межкорейского офиса связи

СЕУЛ, 16 июня. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин распорядился провести встречу Совета национальной безопасности в связи с подрывом КНДР офиса межкорейской связи в городе Кэсон. Об этом сообщил во вторник представитель администрации южнокорейского лидера.

По его словам, встреча запланирована на 17:00 по местному времени (11:00 мск). Ожидается, что участники совещания обсудят подробности инцидента и соответствующие контрмеры. При этом представитель администрации не сказал, будет ли на собрании лично присутствовать Мун Чжэ Ин.

Министерство объединения Республики Корея ранее сообщило, что КНДР взорвала здание межкорейского офиса связи в Кэсоне в 14:49 по местному времени (08:49 мск).

Инцидент произошел на фоне заявления КНДР о планах вернуть свои подразделения в районы, из которых войска были выведены в соответствии с межкорейскими соглашениями. В понедельник Пхеньян предупредил Сеул о подготовке вооруженными силами "акта возмездия" за распространение агитационных листовок, оскорбляющих высшее руководство народной республики. Этому предшествовало опубликованное в субботу заявление первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, которая является младшей сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, о том, что Пхеньян в ближайшее время намерен предпринять "следующий шаг". В частности, она подчеркнула, что принятие решений относительно последующих действий "будет возложено на Генеральный штаб Корейской народной армии".

КНДР с 9 июня заблокировала все линии связи с Южной Кореей в ответ на отправку агитационных листовок, расценив эти действия как враждебный акт, нарушающий межкорейские мирные соглашения. В частности, были отключены все телефоны в постоянном межкорейском офисе связи, включая коммуникационный канал между военными Севера и Юга, а также горячую линию руководства двух стран, соединявшую здание ЦК ТПК и резиденцию президента Республики Корея.

Межкорейский офис связи был открыт в сентябре 2018 года в приграничном Кэсоне, находящемся на территории КНДР. Его деятельность направлена на поддержание постоянных контактов между странами и развитие межкорейских обменов. Первоначально представители Севера и Юга договорились проводить в Кэсоне встречи дважды в день, однако после начала пандемии коронавируса личные встречи были заменены на общение по телефону.