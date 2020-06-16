КНДР подтвердила факт подрыва межкорейского офиса связи в Кэсоне

ТАСС, 16 июня. Власти КНДР подтвердили факт подрыва межкорейского офиса связи в городе Кэсон. Соответствующее заявление было зачитано во вторник в эфире Центрального телевидения республики.

"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - говорится в тексте.

Вместе с тем, как отмечается в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи, эти меры были приняты в ответ на действия южнокорейских активистов, отправлявших в КНДР на воздушных шарах сотни тысяч антиправительственных листовок.

Ранее Пхеньян критиковал Сеул за отправку южнокорейскими НПО пропагандистских листовок на территорию народной республики и обещал принять ответные меры вплоть до отправки войск в районы, прилегающие к демилитаризованной зоне. Первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся младшей сестрой Ким Чен Ына, открыто заявляла, что офис межкорейской связи вскоре будет "бесследно обрушен".