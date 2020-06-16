Новая волна деколонизации в Брюсселе: снимают памятники и переименовывают улицы

Как сообщила газета Soir, с инициативой переименования магистрали выступила бургомистр брюссельской коммуны Моленбек Катрин Муро во имя борьбы с расизмом и колониальной историей Бельгии, которой страна обязана немалой частью своего процветания. Война с памятниками С начала июня памятники "королю-строителю" Леопольду II в Бельгии регулярно становятся мишенями актов вандализма в связи с ключевой ролью монарха в процессе колонизации Бельгией бассейна реки Конго в 1885–1908 годах, сопровождавшегося жестокими преступлениями против местного населения. Только в минувшие выходные неизвестные в коммуне Иксель в центре Брюсселя облили красной краской памятники Леопольду II и генерал-лейтенанту Жозефу Стормсу, возглавлявшему колониальные силы в период захвата Конго. Стормс лично описывал в своих мемуарах казнь вождя одного из племен за то, что тот "солгал белому человеку". Он возглавлял репрессии против местного населения, но в то же время активно выступал против рабства. Как сообщил представитель полиции округа Брюссель-Иксель, по обоим инцидентам начаты расследования, однако оба памятника будут перенесены в Музей Африки в Тервюрене. Музей Африки был создан под патронажем Леопольда II в 1897 году на колониальные доходы и изначально являлся одним из ключевых инструментов колониальной пропаганды Брюсселя. Вскоре после провозглашения независимости Конго в 1960 году этот Королевский музей Бельгийского Конго в рамках первой волны деколонизации был переименован в Королевский музей Центральной Африки.

Описание Бюст короля Леопольда II на территории Королевского музея Центральной Африки в Тервюрене © AP Photo/Virginia Mayo

9 июня власти Антверпена демонтировали памятник Леопольду II для реставрации после актов вандализма. Ночью 3 июня вандалы облили памятник бензином и подожгли, статуе нанесен серьезный ущерб, местные власти не намерены возвращать его на постамент, а также хотят передать Музею Африки. В конце мая в Брюсселе была распространена общественная петиция с призывом о сносе статуи короля Леопольда II. Ее подписали уже несколько десятков тысяч человек. "Леопольд II известен как король-строитель, а не король-убийца. За 23 года он уничтожил 2 миллиона жителей Конго, ни разу там не побывав", — говорится в петиции. С начала июня вандалы повредили памятники Леопольду II в Тервюрене, Халле, Остенде и Генте, где бюст короля был облит красной краской, а на постаменте была выведена фраза I can't breathe ("Я не могу дышать"), которая прямо указывает на связь этого нападения с движением Black lives matter. Нет колониальному прошлому За нападениями вандалов на памятники уже последовали политические демарши, направленные на переименование улиц и предпринятые вполне респектабельными местными политиками.

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"Я предлагаю организовать общественные консультации, нужно ли переименовать бульвар Леопольда II. Эти консультации должны проходить во всем брюссельском регионе ввиду важности этой магистрали для города и поскольку она пересекает несколько коммун. Я персонально поддерживаю смену названия и буду вести кампанию в этом направлении. Нет сомнений, что корни расизма в нашем обществе кроются в колониальном периоде, однако история ускоряется, и я хочу внести свою лепту в этот процесс", — заявила Катрин Муро в интервью газете Soir. Бульвар Леопольда II — это одна из ключевых транспортных артерий Брюсселя на северо-западе города, которая ведет от центра города к автостраде на Остенде, связывающей бельгийскую столицу с одним из крупных портов на Северном море. В Брюсселе этот бульвар проходит через всю коммуну Моленбек — один из самых бедных столичных районов с высоким процентов выходцев из Северной Африки среди ее населения. Семейная история Социалистка Катрин Муро возглавляет коммуну Моленбек с 2018 года, она является дочерью известного бельгийского политика-социалиста Филиппа Муро, который также был бургомистром коммуны Моленбек в течение более чем 20 лет — с 1993 года. Он покинул этот пост в результате расследования терактов в Париже 13 ноября 2015 года.

Описание Полицейский патруль на территории коммуны Моленбек в Бельгии, 18 марта 2016 года © Carl Court/Getty Images

Эти теракты так же, как и теракты в Брюсселе 22 марта 2016 года, были совершены одной и той же группой бельгийских исламистов, базировавшихся в Моленбеке. Политические оппоненты обвиняли Муро в провале политики профилактики радикализма и интеграции мигрантов в Моленбеке, а также в доведении коммунальной администрации до банкротства. История бельгийского расцвета Леопольд II правил с 1865 по 1909 год. Он является одной из самых значимых и уважаемых фигур бельгийской истории. Король осуществил много крупных реформ, впервые создав систему обязательного бесплатного светского школьного образования в стране. Он также заложил основы социальной системы Бельгии, ввел ограничения на детский труд, способствовал развитию профсоюзов. Он активно занимался повышением обороноспособности страны, развитием бельгийской армии и военной промышленности.

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