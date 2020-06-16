КНДР взрывает символ дружбы с Южной Кореей. Что происходит?

Северная Корея 16 июня пошла на резкое обострение отношений с Кореей Южной: демонтировала офис связи в приграничном городе Кэсон. По сообщению агентства Yonhap, здание уничтожили взрывом. Войска Южной Кореи приведены в состояние повышенной боеготовности.
Что послужило поводом к обострению?
Агитационная кампания северокорейских перебежчиков. В начале этого месяца они направили в сторону КНДР воздушные шары с 500 тыс. антиправительственных листовок. По заявлению оппозиционеров, они намеревались доставить на бывшую родину еще около 1 млн воззваний.
Власти КНДР приняли произошедшее в штыки. Обвинив Юг в недружественных действиях, северяне отключили линии коммуникации между военными двух стран и объявили, что намерены относиться к соседнему государству как к врагу.
Как отреагировал Юг?
В Сеуле предприняли попытку восстановить отношения с Пхеньяном. 11 июня Министерство объединения Республики Корея подало жалобу в полицию на общественные организации, объединяющие перебежчиков, — "Борцы за свободную Северную Корею" и "Кынсем". Государственное ведомство намерено добиваться отзыва их регистрации. Однако на Севере эту меру сочли недостаточной.
Угрожает ли Север Югу силой?
Отчасти да. 15 июня КНДР предупредила Южную Корею, что готовит направленный против нее "акт возмездия", не уточнив, в чем именно он будет заключаться. Повод все тот же: действия перебежчиков. Двумя днями ранее, 13 июня, первый заместитель заведующего ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) и сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон дала понять, что в действия против Южной Кореи будут вовлечены военные. По словам чиновницы, решение о том, каким именно будет ответ КНДР, возлагается на Генеральный штаб Корейской народной армии.
16 июня КНДР объявила о намерении ввести войска в демилитаризованную зону на границе двух Корей. Полосу территории, по прежним договоренностям свободную от военных, Пхеньян намеревается "превратить в крепость", чтобы "и далее усиливать бдительность против Юга".
Готова ли Южная Корея ответить Северу симметрично?
Пока такого впечатления не возникает. Тем не менее Сеул не намерен оставлять выпады Пхеньяна совершенно без ответа. "Мы внимательно отслеживаем действия северокорейских военных и поддерживаем высокий уровень боеготовности. К настоящему моменту никаких инцидентов не зафиксировано", — заявляет представитель южнокорейского Комитета начальников штабов Ким Юн Нак.
В Министерстве объединения Республики Корея продолжают искать пути к компромиссу. "Мир на Корейском полуострове не может установиться сам по себе. Необходимо помнить об этом, если мы не хотим потерять направление в условиях нынешнего кризиса", — заявляет глава ведомства Ким Ён Чхоль.