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КНДР взрывает символ дружбы с Южной Кореей. Что происходит?

© EPA-EFE/YONHAP SOUTH KOREA
Повод для обострения — спор о праве перебежчиков отправлять агитационные материалы через границу

Северная Корея 16 июня пошла на резкое обострение отношений с Кореей Южной: демонтировала офис связи в приграничном городе Кэсон. По сообщению агентства Yonhap, здание уничтожили взрывом. Войска Южной Кореи приведены в состояние повышенной боеготовности.

Что послужило поводом к обострению?

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Агитационная кампания северокорейских перебежчиков. В начале этого месяца они направили в сторону КНДР воздушные шары с 500 тыс. антиправительственных листовок. По заявлению оппозиционеров, они намеревались доставить на бывшую родину еще около 1 млн воззваний.

Власти КНДР приняли произошедшее в штыки. Обвинив Юг в недружественных действиях, северяне отключили линии коммуникации между военными двух стран и объявили, что намерены относиться к соседнему государству как к врагу.

Как отреагировал Юг?

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В Сеуле предприняли попытку восстановить отношения с Пхеньяном. 11 июня Министерство объединения Республики Корея подало жалобу в полицию на общественные организации, объединяющие перебежчиков, — "Борцы за свободную Северную Корею" и "Кынсем". Государственное ведомство намерено добиваться отзыва их регистрации. Однако на Севере эту меру сочли недостаточной. 

Угрожает ли Север Югу силой?

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Отчасти да. 15 июня КНДР предупредила Южную Корею, что готовит направленный против нее "акт возмездия", не уточнив, в чем именно он будет заключаться. Повод все тот же: действия перебежчиков. Двумя днями ранее, 13 июня, первый заместитель заведующего ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) и сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон дала понять, что в действия против Южной Кореи будут вовлечены военные. По словам чиновницы, решение о том, каким именно будет ответ КНДР, возлагается на Генеральный штаб Корейской народной армии.

16 июня КНДР объявила о намерении ввести войска в демилитаризованную зону на границе двух Корей. Полосу территории, по прежним договоренностям свободную от военных, Пхеньян намеревается "превратить в крепость", чтобы "и далее усиливать бдительность против Юга". 

Готова ли Южная Корея ответить Северу симметрично?

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Пока такого впечатления не возникает. Тем не менее Сеул не намерен оставлять выпады Пхеньяна совершенно без ответа. "Мы внимательно отслеживаем действия северокорейских военных и поддерживаем высокий уровень боеготовности. К настоящему моменту никаких инцидентов не зафиксировано", — заявляет представитель южнокорейского Комитета начальников штабов Ким Юн Нак.

В Министерстве объединения Республики Корея продолжают искать пути к компромиссу. "Мир на Корейском полуострове не может установиться сам по себе. Необходимо помнить об этом, если мы не хотим потерять направление в условиях нынешнего кризиса", — заявляет глава ведомства Ким Ён Чхоль.

 

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Ситуация на Корейском полуострове
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