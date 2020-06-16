КНДР взрывает символ дружбы с Южной Кореей. Что происходит?

Агитационная кампания северокорейских перебежчиков. В начале этого месяца они направили в сторону КНДР воздушные шары с 500 тыс. антиправительственных листовок. По заявлению оппозиционеров, они намеревались доставить на бывшую родину еще около 1 млн воззваний.

Власти КНДР приняли произошедшее в штыки. Обвинив Юг в недружественных действиях, северяне отключили линии коммуникации между военными двух стран и объявили, что намерены относиться к соседнему государству как к врагу.