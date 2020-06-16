Спецслужбы Италии начали проверку информации о финансировании партии "Движение "5 звезд"

РИМ, 16 июня. /ТАСС/. Агентство информации и внешней безопасности Италии (служба внешней разведки) начало проверку информации о предполагаемом финансировании входящей в правящую коалицию партии "Движение "5 звезд" со стороны Венесуэлы. Как сообщает во вторник газета Corriere della Sera, специалисты агентства изучают документ, приведенный накануне испанским изданием ABC в качестве доказательства, что занимающий сейчас пост президента Венесуэлы Николас Мадуро дал свое разрешение в 2010 году на отправку €3,5 млн в консульство страны в Милане для финансирования итальянской партии, тогда только начинавшей свой путь в политике.

Как указывает Corriere della Sera, специалисты обратили внимание на ряд несоответствий в принте секретного документа Главного управления военной разведки Венесуэлы, в частности в дате, печати и шапке титульного листа, что может указывать на то, что документ был подделан. Одновременно свои проверки начало Агентство внутренней информации и безопасности, поскольку, как уточняется, указанная сумма была передана одному из основателей партии "Движение "5 звезд" Джанроберто Казаледжо (скончался в 2016 году) в Милане консулом Венесуэлы.

Представители партии решительно осудили "журналистскую утку" издания АВС и назвали распространенную информацию о финансировании "фейковой новостью". Венесуэльские власти намерены подать в суд на испанскую газету в связи с публикацией.

В январе прошлого года, когда партия уже находилась у власти, Италия хотя и не признала результаты выборов, на которых был переизбран Мадуро, не поддержала Хуана Гуайдо как временного президента Венесуэлы, опираясь именно на позицию "пятизвездных". При этом союзник по правящей коалиции - лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, занимавший посты вице-премьера и главы МВД, - тогда публично поддерживал Гуайдо и называл Мадуро узурпатором.