Посольство Чехии в Москве не называет имена дипломатов, которые покинут Россию

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Посольство Чехии в РФ не называет имена объявленных персонами нон грата сотрудников диппредставительства в целях их безопасности.

"Мы не можем комментировать, кто эти два дипломата, которые были объявлены персонами нон грата, и каким образом они будут покидать страну, поскольку для посольства Чехии первостепенную важность имеет безопасность его сотрудников", - сообщил во вторник ТАСС пресс-атташе посольства Чехии в Москве Ян Йиндрих.

"Могу подтвердить, что они [чешские дипломаты] покинут страну как раз до истечения этого срока, который был им дан", - добавил представитель посольства.

5 июня посольство РФ в Праге получило ноту МИД Чехии с уведомлением о высылке из республики двух сотрудников дипломатического представительства. По утверждениям чешской стороны, один из сотрудников посольства РФ намеренно направил контрразведке ложную информацию о планируемом нападении на чешских политиков.

В МИД РФ заявили, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.

15 июня два сотрудника посольства Чехии в Москве в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов были объявлены персонами нон грата, они должны покинуть Россию до конца дня 17 июня.