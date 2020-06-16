Глава МИД Ирана поблагодарил Лаврова за направленное генсеку ООН письмо

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова за направленное письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором указывается на отсутствие оснований для обсуждения в Совете Безопасности ООН продления оружейного эмбарго в отношении Ирана.

"Я бы хотел поблагодарить вас лично за ваши усилия и письмо генеральному секретарю ООН, а также за усилия нашего друга [замглавы МИД РФ] Сергея Рябкова и российских представителей в Вене и в Нью-Йорке в том, чтобы удостовериться, что неблагоприятная ситуация, спланированная США, и трудности в сотрудничестве оставшихся участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не приведут к полному провалу", - сказал он во вторник на встрече в Москве.

Иранский министр отметил, что хотел бы обсудить с коллегой ситуацию вокруг СВПД, так как "она принимает опасные обороты". "К сожалению, те, кто нарушал это соглашение, кто поставил перед собой цель разрушить СВПД, теперь чинят препятствия для его дальнейшего функционирования", - указал Зариф.

Он также предложил Лаврову рассмотреть развитие ситуации внутри МАГАТЭ.