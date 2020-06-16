Генсек НАТО: Венгрия не сняла вето на встречи Украина - НАТО на уровне министров

БРЮССЕЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Венгрия не сняла вето на встречи Украина - НАТО на министерском уровне, несмотря на решение альянса предоставить Киеву статус "партнера расширенных возможностей". Это признал во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопросы на онлайн-брифинге в преддверии видеоконференции министров обороны НАТО 17-18 июня.

"Мы предоставили Киеву статус партнера расширенных возможностей, поскольку Украина доказала, что является очень важным партнером для альянса. Мы работаем с ней по самым разным направлениям, то способ для дальнейшего углубления нашего партнерства с Украиной. По вопросу о министерских встречах в Комиссии НАТО - Украина - этот вопрос пока не решен, мы еще занимаемся поиском путей его решения", - заявил Столтенберг.

12 июня Североатлантический альянс объявил о предоставил Украине в пятницу статус партнера с расширенными возможностями, подчеркнув, что это статус "не означает никаких решений по вопросу членства в НАТО". Этот статус предоставляет Украине более широкий доступ к программе альянса по повышению военной совместимости сил, к учениям НАТО, а также расширяет возможности обмена информацией. Украина стала шестой страной - партнером альянса, получившей этот статус наряду со Грузией, Иорданией, Австралией, Финляндией и Швецией.

Будапешт с 2017 года блокирует министерские встречи Комиссии НАТО - Украина, протестуя против принятия Киевом дискриминационного закона "Об образовании", который ущемляет права языковых меньшинств, в частности, венгерской диаспоры.