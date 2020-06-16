В Сеуле сожалеют о сносе в КНДР офиса межкорейской связи

СЕУЛ, 16 июня. /ТАСС/. Республика Корея сожалеет о сносе властями КНДР офиса межкорейской связи в городе Кэсон. Об этом сообщил журналистам на брифинге представитель администрации президента страны по итогам прошедшего во вторник в Сеуле экстренного заседания Совета национальной безопасности.

"Выражаем крайнее сожаление по поводу такого решения", - подчеркнул он, добавив, что ответственность за последствия будет лежать на руководстве КНДР.

Во вторник КНДР подорвала офис межкорейской связи в Кэсоне. Ранее Пхеньян критиковал Сеул за отправку южнокорейскими НПО пропагандистских листовок на территорию народной республики и обещал принять ответные меры вплоть до отправки войск в районы, прилегающие к демилитаризованной зоне. Первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся младшей сестрой Ким Чен Ына, открыто заявляла, что офис межкорейской связи вскоре будет "бесследно обрушен".