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Сотрудникам офиса президента Украины запретили общаться с прессой без санкции пресс-службы

Такое распоряжение издал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак

КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Сотрудникам офиса президента Украины отныне разрешено информировать СМИ о деятельности Владимира Зеленского или самого офиса исключительно после согласования с пресс-службой главы государства. Такое распоряжение издал глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

"Установить, что информирование СМИ относительно официальной позиции президента Украины по политическим, социально-экономическим, международным и другим вопросам развития государства, а также относительно деятельности офиса президента Украины осуществляется сотрудниками офиса президента Украины исключительно после согласования с директоратом по вопросам информационной политики", - цитирует агентство "Украинские новости" распоряжение Андрея Ермака.

По данным "Украинских новостей", Ермак издал распоряжение об ограничении контактов своих подчиненных с прессой 15 июня и решил контролировать его лично. Причины принятия такого решения не оглашаются.

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