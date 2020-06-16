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Маас: США не привели детали вывода части своих войск из Германии

ВАРШАВА, 16 июня. /ТАСС/. Вашингтон уведомил несколько дней назад Берлин о планах вывести часть войск США из ФРГ, но не проинформировал о деталях относительно сроков, численности военнослужащих и мест их будущего размещения. Об этом заявил во вторник глава германского МИД Хайко Маас на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем.

"Мы приняли к сведению, об этом было сообщено несколько дней назад", - сказал он. "У нас нет детальной информации относительно того, когда, как, где и что будет реализовано", - отметил Маас. По его словам, власти Германии занимают выжидательную позицию и намерены посмотреть, какие шаги в дальнейшем предпримет американская сторона. 

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СШАГерманияМаас, Хайко
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