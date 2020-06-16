США заявили, что статус партнерства Украины с НАТО не исключает и не приближает вступление

БРЮССЕЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не исключает возможности вступления в альянс, но и не является шагом к вступлению. Об этом заявила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон в ходе телефонного брифинга в преддверии заседания Совета НАТО на уровне министров обороны, которое пройдет в формате видеоконференции 17-18 июня.

"Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не является альтернативой возможности вступления, но также не является шагом к получению Киевом Плана действий по членству в НАТО", - заявила она.

"Когда придет время, вопрос членства и предоставление ПДЧ будет на столе переговоров, США очень активно поддерживают Украину", - заверила она. Хатчисон также пообещала, что альянс и США всегда будут поддерживать территориальную целостность Украины "перед лицом агрессивных действий России на востоке Украины и нелегального вторжения в Крым, который [по мнению Вашингтона] является частью Украины".

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО", однако отказался предоставлять обеим странам Планы действий для членства в альянсе, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в альянс. По оценкам брюссельских экспертов, за следующие 12 лет Киев и Тбилиси скорее отодвинулись от перспективы вступления в альянс. НАТО не принимает государства с неразрешенными территориальными проблемами, поскольку их членство может втянуть весь альянс в военный конфликт.