Минобороны Китая обвинило военнослужащих Индии в нарушении границы для провокаций и атаки

ПЕКИН, 16 июня. /ТАСС/. Министерство обороны КНР обвинило индийских военнослужащих в незаконном пересечении линии фактического контроля и подготовке "провокационной атаки". Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении официального представителя Западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая старшего полковника Чжан Шуйли.

"Войска Индии нарушили свои обязательства, вновь нелегально пересекли линию фактического контроля и планировали осуществить провокационную атаку. Это привело к ожесточенной рукопашной схватке, что окончилось человеческими жертвами", - указал он.