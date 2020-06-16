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Минобороны Китая обвинило военнослужащих Индии в нарушении границы для провокаций и атаки

Официальный представитель ведомства сообщил, что "это привело к ожесточенной рукопашной схватке, что окончилось человеческими жертвами"

ПЕКИН, 16 июня. /ТАСС/. Министерство обороны КНР обвинило индийских военнослужащих в незаконном пересечении линии фактического контроля и подготовке "провокационной атаки". Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении официального представителя Западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая старшего полковника Чжан Шуйли.

"Войска Индии нарушили свои обязательства, вновь нелегально пересекли линию фактического контроля и планировали осуществить провокационную атаку. Это привело к ожесточенной рукопашной схватке, что окончилось человеческими жертвами", - указал он.

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