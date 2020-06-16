Вучич не собирается обсуждать вопрос независимости Косова на предстоящих переговорах в США

БЕЛГРАД, 16 июня. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич не собирается обсуждать вопрос независимости непризнанного Косова на предстоящих переговорах в США 27 июня. Об этом он заявил во вторник журналистам во время поездки в город Чачак.

Отвечая на вопрос, будет ли в Вашингтоне обсуждаться вопрос признания Белградом независимости Косова, сербский лидер заявил: "Это не будет темой переговоров, мы не позволим, чтобы это стало темой. Ведется большая игра больших игроков в международном сообществе, для которой и мы, и албанцы слишком маленькие. С другой стороны, албанцы ведут свои внутренние игры", - заявил Вучич, отметив готовность Сербии к переговорам.

В понедельник специальный посланник США по диалогу Белграда и Приштины Ричард Гренелл анонсировал новую встречу представителей Белграда и Приштины для обсуждения вопроса непризнанного Косова. "Я получил от правительств Косова и Сербии обязательство временно приостановить кампанию по отзыву признания независимости и вступлению в международные организации, чтобы встретиться в Вашингтоне в Белом доме 27 июня для диалога. Если какая-либо из сторон будет недовольна переговорами 27 июня, они вернутся к статус-кво после того, как покинут Вашингтон", - написал в "Твиттере" Гренелл.

Ранее в понедельник президент Сербии Александар Вучич заявил журналистам, что сразу после парламентских выборов, которые намечены на 21 июня, в Белград прибудет представитель ЕС по Балканам Мирослав Лайчак. "После этого возможна встреча в США", - сказал Вучич. На твит Гренелла также отреагировал лидер непризнанного Косова Хашим Тачи, который "приветствовал диалог под эгидой США".

Также в понедельник Вучич провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обсудили и вопросы косовского урегулирования. В ходе подробного обмена мнениями по проблематике косовского урегулирования Путин высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромиссного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН.

История вопроса

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия и Китай, а также пять государств - членов ЕС. На протяжении последнего года дипломаты Сербии активно призывали развивающиеся страны пересмотреть решение о признании независимости Косова. За этот период сторону Белграда заняли 18 стран, включая Гану, Папуа - Новую Гвинею, Бурунди, Республику Суринам, Гвинею-Бисау, Либерию, Лесото, Мадагаскар, Республику Палау.

Ранее Белград и Приштина активно обсуждали компромиссное решение, связанное с корректировкой границ и обменом территориями. США поддерживали эту идею, настаивая на окончательном соглашении, предполагающем корректировку границ Сербии и непризнанной республики. Однако канцлер Германии Ангела Меркель выступила против изменения границ на Балканах, подчеркнув, что все страны региона и без того имеют перспективу вступления в европейское сообщество.