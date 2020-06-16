Постпред РФ в Вене призвал защитить ядерную сделку с Ираном от деструктивной линии США

ВЕНА, 16 июня. /ТАСС/. Международное сообщество и остающиеся участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе обязаны встать на его защиту для противодействия деструктивной линии США. С таким призывом выступил во вторник на онлайн-заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Международное сообщество и прежде всего остающиеся участники СВПД обязаны встать на его защиту, найдя такие формы сотрудничества с Ираном, которые позволили бы противопоставить деструктивной линии Вашингтона общую решимость бороться за созидательные начала в международных отношениях", - заявил Ульянов.

По его словам, российская сторона неизменно поддерживает СВПД как уникальное достижение многосторонней дипломатии, позволяющее решать целый комплекс задач в области ядерного нераспространения и торгово-экономического сотрудничества с Ираном в интересах всего международного сообщества. "Вина за то, что Тегеран был вынужден пойти на отступление от некоторых условий ядерной сделки, в полной мере лежит на США, вышедших из нее и использующих все имеющиеся ресурсы для ее окончательного слома. Однако тот факт, что СВПД по-прежнему остается на плаву, а Тегеран находит в себе мужество продолжать выполнять его требования, говорит об уникальном характере договоренности", - добавил российский постпред.

Утечки доклада МАГАТЭ

Ульянов также заявил, что утечки конфиденциального доклада МАГАТЭ о положении ядерных проверок в Иране подрывают работу Совета управляющих (СУ) агентства.

"В очередной раз выражаем самую серьезную обеспокоенность в связи с тем, что конфиденциальные доклады МАГАТЭ по Ирану становятся достоянием гласности одновременно с их появлением на защищенном интернет-портале совета. Подобные утечки недопустимы и серьезным образом подрывают работу СУ. Необходимость разработки конкретных мер по предотвращению подобных утечек давно назрела. Призываем Секретариат инициировать такую работу", - отметил Ульянов.

5 июня западные информационные агентства Agence France-Presse и Reuters распространили конфиденциальный доклад МАГАТЭ о положении ядерных проверок в Иране. Согласно докладу, запасы обогащенного урана в Иране почти в восемь раз превысили лимит, разрешенный ядерной сделкой 2015 года. При этом в МАГАТЭ выразили обеспокоенность тем фактом, что Иран по-прежнему не допускает экспертов на два объекта, где могут находиться незаявленные ядерные материалы. В докладе содержится призыв к Ирану немедленно начать сотрудничать с МАГАТЭ в полной мере, включая предоставление доступа к указанным объектам.

3 марта западные СМИ также распространили предназначенный для государств - членов СУ МАГАТЭ конфиденциальный доклад о положении ядерных проверок в Иране с аналогичной критикой.