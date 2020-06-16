Обвинение просит приговорить Атамбаева к 15 годам лишения свободы

БИШКЕК, 16 июня. /ТАСС/. Сторона обвинения попросила суд приговорить экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 15 годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили во вторник в канцелярии суда Первомайского района столицы республики, где рассматривается дело о незаконном освобождении из-под стражи криминального авторитета Азиза Батукаева, одним из фигурантов которого является бывший глава государства.

"Прокуроры предложили суду в рамках данного уголовного дела лишить Атамбаева свободы сроком на 15 лет", - сказал сотрудник канцелярии.

Криминальный авторитет Батукаев в 2013 году был досрочно освобожден из исправительной колонии, поскольку у него якобы было обнаружено смертельное заболевание. После чего он сразу же покинул пределы республики. Однако впоследствии выяснилось, что ему был поставлен ошибочный диагноз. Вместе с Атамбаевым обвиняемыми по делу проходят несколько человек, в том числе врачи и бывшие высокопоставленные чиновники.

Возглавлявший Киргизию в 2011-2017 годах Атамбаев был задержан 8 августа 2019 года в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа. За время противостояния за медицинской помощью обратились более ста человек, в том числе сотрудники милиции.

Бывшему президенту вручено уведомление о подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, покушения на убийство, организации захвата заложников, коррупции при незаконном освобождении из заключения криминального авторитета Батукаева, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконной сделке со зданием промышленной группы "Форум" в Бишкеке, незаконном получении земельного участка в селе Кой-Таш и курортной Иссык-Кульской области.

Атамбаев возбужденные в отношении него уголовные дела расценивает как политическое преследование со стороны нынешнего руководства республики. Оглашение приговора по делу Батукаева назначено на 22 июня.