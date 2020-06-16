Кандидат в премьеры Киргизии назначен исполняющим обязанности главы кабмина

БИШКЕК, 16 июня. /ТАСС/. Кандидат в премьер-министры Киргизии Кубатбек Боронов, который был первым вице-премьером в ушедшем в отставку кабинете министров, назначен и. о. главы правительства. Об этом сообщила во вторник пресс-служба президента республики Сооронбая Жээнбекова.

"Президент подписал указ, согласно которому на исполняющего обязанности первого вице-премьер-министра Боронова возложено исполнение обязанностей премьер-министра Кыргызской Республики до формирования нового состава правительства", - говорится в сообщении. Президент также подписал указ об освобождении от должности бывшего премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Абылгазиев, который возглавлял кабинет министров Киргизии более двух лет, 15 июня добровольно подал в отставку на фоне скандала, связанного с его возможной причастностью к коррупции в Госагентстве связи. Возглавляемое Абылгазиевым правительство также считается ушедшим в отставку. При этом в пресс-службе президента пояснили, что члены кабмина до формирования нового правительства продолжат исполнять свои обязанности.

Ранее 16 июня лидеры шести парламентских фракций выдвинули Боронова кандидатом в премьеры. Это решение уже одобрили коалиция парламентского большинства и профильный комитет парламента. Ожидается, что голосование всего депутатского корпуса состоится 17 июня. Боронов заявлял, что не планирует кардинально менять состав правительства, но назначит новых руководителя аппарата кабмина и главу Госкомитета связи и информационных технологий. На должность первого зампремьера он предложил кандидатуру бывшего лидера парламентской фракции "Кыргызстан" Алмазбека Баатырбекова.