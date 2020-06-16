Столкновения с полицией произошли в ходе манифестации медперсонала в Париже

ПАРИЖ, 16 июня. /ТАСС/. Парижская полиция применила слезоточивый газ во вторник, пытаясь пресечь беспорядки, возникшие в центре города во время манифестации медицинского персонала. В этом убедился корреспондент ТАСС, побывавший на месте событий.

Манифестация в течение нескольких часов проходила мирно в седьмом округе у задания министерства здравоохранения. Митингующие требовали увеличения заработной платы, снижения нагрузки на работе. Акция проводилась во время проходящей уже в течение трех недель в стране общенациональной консультации по вопросу о реформе системы медицинских учреждений. В ходе митинга у здания ведомства участники акции подчеркнули, что переговоры находятся в тупике и целый ряд их профсоюзов вынужден был покинуть их.

После митинга колонна манифестантов переместилась западнее. Там радикально настроенные участники акции начали забрасывать полицию камнями и бутылками, взрывать петарды. Сотрудники правоохранительных органов ответили применением слезоточивого газа. В настоящее время силами полиции перекрыты некоторые улицы.

В парижской манифестации участвуют несколько тысяч человек. Радикалы настроены весьма агрессивно, их насчитывается несколько сотен.

Аналогичные крупные манифестации медицинского персонала проходят в ряде других городов Франции, в частности в Нанте. Инцидентов на них, по данным телеканала BFM, не наблюдается.