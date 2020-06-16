Британский премьер объявил о слиянии МИД и министерства международного развития

ЛОНДОН, 16 июня. /ТАСС/. МИД и министерство по вопросам международного развития в Великобритании будут объединены в одно ведомство. Об этом объявил во вторник, выступая в Палате общин парламента, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Новое ведомство закончит формироваться в сентябре и будет подчиняться нынешнему руководителю Форин оффиса Доминику Раабу.

"С помощью разумных шагов мы должны усилить наши позиции в мире, где идет острая конкуренция. Поэтому я решил слить воедино министерство по вопросам международного развития и МИД, создав новое ведомство - министерство иностранных дел, по делам Содружества и международного развития. Мы объединим нашу дипломатию с международной помощью, консолидировав усилия на этих направлениях", - сказал Джонсон, подчеркнув, что между ними существуют лишь "искусственные и устаревшие" различия.

По словам главы правительства, этот шаг позволит эффективнее добиваться целей британской внешней политики. Страна тратит 0,7% своего ВВП на оказание помощи другим государствам и международным организациям, занимая третье место в мире по объемам бюджетных средств, выделяемых на эти цели. В 2019 году расходы королевства на международную помощь составили £15 млрд ($19 млрд по текущему курсу). Распределение большей части этой суммы с 1997 года контролировалось независимым министерством, однако теперь мнения высокопоставленных британских дипломатов при решении соответствующих вопросов станут ключевыми.

По словам Джонсона, из-за несогласованности в работе двух ведомств Замбия получала столько же помощи от Соединенного Королевства, сколько и Украина, которая, по словам премьера, "имеет жизненно важное значения для европейской безопасности". "Мы выделяем Танзании в 10 раз больше средств, чем шести странам Западных Балкан, крайне уязвимых для российского вмешательства", - утверждал Джонсон в своем выступлении.

Решение кабмина подвергла критике оппозиционная Лейбористская партия. Ее лидер Кир Стармер обвинил премьера в том, что он пытается отвлечь внимание людей от проблем, с которыми столкнулись экономика и система здравоохранения королевства в связи с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Стармер, мнение которого разделяют и некоторые депутаты-консерваторы, также полагает, что ликвидация министерства по вопросам международного развития "уменьшит роль, которую играет в мире Великобритания".