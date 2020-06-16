ЕС считает, что снос офиса связи в Кэсоне подрывает усилия дипломатического урегулирования

БРЮССЕЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Снос властями КНДР офиса межкорейской связи в Кэсоне неприемлем, он дестабилизирует ситуацию и подрывает усилия по дипломатическому урегулированию на Корейском полуострове. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Евросоюз глубоко сожалеет о недавних действиях КНДР, которые повышают напряженность, дестабилизируют ситуацию и подрывают усилия по дипломатическому урегулированию на Корейском полуострове. Разрушение КНДР межкорейского отделения связи в Кэсоне сегодня в сочетании с ее возросшей военной риторикой и разрывом официальных коммуникационных связей с Сеулом неприемлемы", - отмечается в заявлении.

В документе подчеркивается, что "любые дополнительные провокационные и разрушительные шаги должны быть предотвращены". "Крайне важно сохранить открытые линии связи между КНДР и Республикой Корея, чтобы избежать недоразумений и просчетов, а также укрепить доверие между двумя сторонами", - говорится в нем.

ЕС продолжает "поощрять диалог и возобновление устойчивого дипломатического процесса, направленного на укрепление доверия и установление прочного мира и безопасности на Корейском полуострове, свободном от ядерного оружия". "В отсутствие конкретных действий со стороны КНДР по полному, поддающемуся проверке и необратимому демонтажу ее ядерных и других ракетных программ ЕС будет продолжать настаивать на том, чтобы действующие санкции были полностью выполнены и соблюдались всеми странами мира", - заключила внешнеполитическая служба Евросоюза.