МИД Индии обвинил Китай в попытке нарушить статус-кво на границе

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июня. /ТАСС/. МИД Индии во вторник обвинил Китай в попытке в одностороннем порядке нарушить статус-кво в районе границы двух стран, что привело к жертвам. Об этом говорится в заявлении официального представителя министерства Анурага Шриваставы, размещенном на сайте ведомства.

"Поздним вечером и ночью 15 июня 2020 года в результате попытки китайской стороны изменить там (в районе границы - прим. ТАСС) статус-кво в одностороннем порядке произошло противостояние, сопровождавшееся насилием. Обе стороны понесли потери, которых можно было бы избежать, если бы китайская сторона неукоснительно следовала соглашению, заключенному на высоком уровне", - заявил Шривастава.

Он не назвал число погибших в результате произошедшего. Ранее индийские СМИ со ссылкой на представителей сухопутных войск сообщили, что в районе союзной территории Ладакх в ходе столкновения с китайскими военными погибли трое индийских пограничников, в том числе один офицер. По их данным, потери есть и с китайской стороны.

"Индия и Китай обсуждают по военным и дипломатическим каналам деэскалацию ситуации в приграничном районе в Восточном Ладакхе. 6 июня 2020 года старшие командиры провели плодотворное совещание и согласовали процесс такой деэскалации. Впоследствии командиры на местах провели ряд совещаний в целях осуществления консенсуса, достигнутого на более высоком уровне. Хотя мы ожидали, что это будет происходить гладко, китайская сторона отошла от консенсуса в отношении соблюдения линии фактического контроля (которая разделяет две страны - прим. ТАСС) в долине Галван", - говорится в заявлении представителя МИД Индии.

В документе также указывается, что Индия ответственно подходит к вопросам пограничного контроля. "Индия совершенно ясно заявляет, что вся ее деятельность всегда происходит с индийской стороны линии фактического контроля. Мы ожидаем того же от китайской стороны", - отметил Шривастава.

В Минобороны КНР ранее во вторник обвинили индийских военных в незаконном пересечении линии фактического контроля в Ладакхе и подготовке "провокационной атаки".

Ситуация в пограничных районах

Ситуация в пограничных районах союзной территории Ладакх обострилась после того, как в начале мая на одном из участков границы произошло несколько рукопашных схваток с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 военнослужащих с обеих сторон получили ранения. По данным индийской космической разведки, в течение прошлого месяца Китай перебрасывал в приграничные районы Ладакха бронетехнику и наращивал численность военнослужащих. Индия также направила в этот регион дополнительно четыре батальона.

Индия утверждает, что китайские военнослужащие препятствуют нормальному патрулированию вдоль разделяющей две страны линии фактического контроля в Ладакхе и Сиккиме. Пекин, в свою очередь, утверждает, что эскалация напряженности между военными двух стран вызвана вторжением индийских солдат на китайскую территорию.

После майского конфликта Индия и Китай заявили, что предпринимают усилия, направленные на обеспечение мира и спокойствия в пограничных районах. Представители командования с обеих сторон провели ряд встреч.