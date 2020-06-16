МИД Индии заявил протест представителю Пакистана из-за задержания индийцев в Исламабаде

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июня. /ТАСС/. МИД Индии вызвал во вторник временного поверенного в делах Пакистана Хайдера Шаха и заявил ему решительный протест из-за задержания пакистанскими органами безопасности в Исламабаде двух сотрудников индийского посольства. Как сообщает сайт газеты The Times of India, действия пакистанских спецслужб названы "вопиющим нарушением".

Индийская сторона указала, что решительно осуждает действия пакистанских властей. "Эта преднамеренная, серьезная провокация со стороны пакистанских властей, которой предшествовало усиление слежки, преследования и запугивания сотрудников посольства [Индии] в течение последних нескольких дней", - цитирует газета заявление индийской стороны.

В понедельник пакистанский телеканал Geo TV сообщил, что двое сотрудников посольства Индии были арестованы за попытку оставить место ДТП и неоказание помощи пострадавшему. По его информации, автомобиль с дипломатическими номерами посольства Индии совершил в понедельник утром наезд на пешехода. Приехавшие на вызов полицейские задержали водителя и пассажира дипломатического авто и доставили их в полицейский участок, где те провели несколько часов.

Индийская сторона считает, что сотрудникам посольства в Исламабаде были предъявлены ложные обвинения, при этом индийские граждане подвергались пыткам и давлению.