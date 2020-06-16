СМИ: не менее 20 солдат из Индии погибли в столкновении с военными Китая

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 20 индийских солдат погибли в результате столкновения с китайскими военнослужащими, которое произошло в долине реки Галван в восточной части союзной территории Ладакх. Об этом сообщает во вторник информационное агентство АNI со ссылкой на военные источники.

Агентство также утверждает, будто китайская сторона потеряла убитыми и тяжелоранеными 43 человека.

Ранее во вторник представители сухопутных сил Индии заявили, что в понедельник в ходе столкновения индийских и китайских военных в районе союзной территории Ладакх погибли трое индийских пограничников, в том числе один офицер. По данным армейских источников, огнестрельное оружие не применялось, военные погибли при рукопашных столкновениях с применением камней и палок.

С заявлениями о будто бы произошедшей попытке изменить статус-кво в районе индийско-китайской границы выступил во вторник МИД Индии. Заявление официального представителя ведомства Анурага Шриваставы размещено на сайте ведомства.

Ситуация в пограничных районах союзной территории Ладакх обострилась, после того как в начале мая на одном из участков границы произошло несколько рукопашных схваток с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 военнослужащих с обеих сторон тогда получили ранения. Индия заявляла, что китайские военнослужащие препятствуют нормальному патрулированию вдоль разделяющей две страны линии фактического контроля в Ладакхе и Сиккиме. Пекин в свою очередь утверждает, что эскалация напряженности между военными двух стран вызвана вторжением индийских солдат на китайскую территорию.

После этого Индия и Китай заявили, что предпринимают усилия, направленные на обеспечение мира и спокойствия в пограничных районах. Представители командования с обеих сторон провели ряд встреч.