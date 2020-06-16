СМИ: колонна военной техники США прибыла из Ирака в сирийскую провинцию Хасеке

ТАСС, 16 июня. Соединенные Штаты усиливают вооруженное присутствие в Сирии и направили из Ирака колонну военной техники на север провинции Хасеке. Об этом сообщил во вторник новостной портал Al Masdar.

Колонна из 200 грузовиков с прицепами пересекла сирийско-иракскую границу через контрольно-пропускной пункт "Эль-Валид", указывается в сообщении. По информации портала, конвой доставил крупную партию американской военной техники и снаряжения в район города Камышлы (800 км от Дамаска). Туда прибыли также армейские подкрепления.

7 и 9 июня через КПП "Эль-Валид" на территорию провинции Хасеке вошли две другие колонны соответственно из 50 и 40 машин, а также нескольких бензовозов. Груз военной техники и строительных материалов, который сопровождали боевые внедорожники Hummer, был доставлен на американскую базу, созданную в районе аэродрома Харраб-эль-Джейр в окрестностях Эль-Маликии.

На подконтрольной курдским формированиям "Сил демократической Сирии" (СДС) территории Заевфратья США создали около восьми баз. Крупнейшие из них расположены в Румейлане и Эш-Шаддади - поблизости от нефтеносных районов, которые находятся в руках американцев и курдов.

В конце прошлого года президент США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих, одной из их главных задач будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны. Между тем в Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу.

Командующий Центральным командование США генерал Кеннет Маккензи предостерег 13 июня Дамаск от попыток вернуть силой подконтрольные курдам территории. Любая военная угроза со стороны сирийской армии будет отражена надлежащим образом, заявил генерал.