Хашим Тачи потребовал от ЕС безвизового режима для граждан непризнанного Косова

БЕЛГРАД, 16 июня. /ТАСС/. Лидер непризнанного Косова Хашим Тачи потребовал от ЕС безвизового режима для косоваров. Об этом он написал во вторник в своем Twitter после переговоров со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком.

"Был открытый разговор с Мирославом Лайчаком о европейской перспективе для Косова и диалоге. ЕС должен немедленно предоставить визовую либерализацию для граждан Косово. Процесс диалога имеет смысл только в том случае, если он завершится взаимным признанием между Косово и Сербией", - написал Тачи по результатам визита Лайчака в Приштину.

Позиция ЕС

В свою очередь, Лайчак в обращении к прессе указал на важность косовского вопроса для ЕС. "Европа очень серьезно относится к диалогу, целью является достижение всестороннего долгосрочного соглашения, которое бы решило все споры", - сказал Лайчак.

В понедельник специальный посланник США по диалогу Белграда и Приштины Ричард Гренелл анонсировал новую встречу представителей Белграда и Приштины для обсуждения вопроса непризнанного Косова.

Ранее в понедельник президент Сербии Александар Вучич заявил журналистам, что сразу после парламентских выборов, которые намечены на 21 июня, в Белград прибудет Лайчак. "После этого возможна встреча в США", - сказал Вучич.

На твит Гренелла также отреагировал лидер непризнанного Косова Хашим Тачи, который "приветствовал диалог под эгидой США".

История вопроса

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия и Китай, а также пять государств - членов ЕС.

На протяжении последнего года дипломаты Сербии активно призывали развивающиеся страны пересмотреть решение о признании независимости Косова. За этот период сторону Белграда заняли 18 стран, включая Гану, Папуа - Новую Гвинею, Бурунди, Республику Суринам, Гвинею-Бисау, Либерию, Лесото, Мадагаскар, Республику Палау.