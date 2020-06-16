Демократы в Конгрессе США проведут слушания о влиянии Трампа на дела Минюста

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Демократы в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США проведут 24 июня слушания о попытках политизации работы министерства юстиции со стороны президента Дональда Трампа и генерального прокурора Уильяма Барра. На заседание для дачи показаний вызваны двое сотрудников ведомства - Джон Элиас и Аарон Зелински. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении главы комитета нижней палаты Джерролда Надлера.

"Джон Элиас и Аарон Зелински готовятся рассказать о беспрецедентной политизации [работы] министерства при Дональде Трампе и [министре юстиции] генеральном прокуроре Уильяме Барре, - заявил Надлер. - <...> Уильям Барр вновь продемонстрировал, что будет обслуживать личные политические интересы Трампа за счет американцев и верховенства закона".

По его словам, комитет приветствует готовность сотрудников ведомства дать показания "об ущербе, нанесенном министерству президентом и генпрокурором". Надлер обвинил Барра в том, что тот отдал приказ об использовании слезоточивого газа для разгона протестующих 1 июня у Белого дома. Зелински, по данным конгрессмена, будет говорить о попытках руководства министерства повлиять на приговор экс-советнику президента Роджеру Стоуну.

Стоун был задержан в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января прошлого года. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера, завершившего расследование предполагаемых контактов окружения президента США с россиянами в ходе избирательной кампании 2016 года, обвинили Стоуна в попытке получить у организации WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах - кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Трамп ранее назвал процесс над Стоуном несправедливым.