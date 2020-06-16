Глава МИД Австрии намерен развивать отношения с США в духе "Сочинского диалога"

ВЕНА, 16 июня. /ТАСС/. Правительство Австрии стремится развивать партнерские отношения с США с привлечением гражданского общества на примере российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог". Об этом сообщило во вторник Австрийское агентство печати со ссылкой на выступление министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга в комитете по внешней политике Национального совета (нижняя палата парламента).

По словам министра, Австрия на фоне протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда дала понять США, что отвергает расизм и полицейское насилие. Однако недальновидно полагать, что расизм является исключительно американским феноменом или свойственен администрации президента США Дональда Трампа, считает глава МИД республики. Как считает Шалленберг, несмотря на наличие фундаментальных расхождений и постепенного выхода США из международных договоров, для укрепления отношений Вены с Вашингтоном существует много положительных перспектив.

В частности, австрийская сторона стремится развивать партнерство с США "в русле "Сочинского диалога" с привлечением гражданского общества, культуры и студенчества", отметил министр. "США остаются для нас незаменимым партнером и являются единственным глобальным партнером с такими же ценностями. Мы должны об этом помнить", - добавил министр.

Российско-австрийский форум "Сочинский диалог" был учрежден 15 мая 2019 года в Сочи. С российской стороны сопредседателем форума был назначен помощник президента РФ Андрей Фурсенко, с австрийской - экс-глава Палаты экономики Австрии Кристоф Ляйтль. Его работа направлена на укрепление традиционно доверительной базы в отношениях между Австрией и Россией.