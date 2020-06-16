Боррель надеется, что Лавров примет участие в донорской конференции для Сирии

БРЮССЕЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Глава дипломатии Жозеп Боррель в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил надежду, что российский коллега примет участие в международной донорской конференции для помощи Сирии, которая пройдет 30 июня. Об этом говорится в заявлении дипломатической службы ЕС, распространенном в Брюсселе по итогам разговора.

"Верховный представитель Боррель выразил надежду, что министр иностранных дел Лавров примет участие в четвертой Брюссельской конференции по поддержке будущего Сирии и региона 30 июня, цель которой - сплотить международное сообщество вокруг полной и конкретной поддержки политического решения при посредничестве ООН в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН, а также устойчивой финансовой поддержки в решении сирийского кризиса", - отмечается в нем.

В документе говорится, что Боррель и Лавров обсудили также ряд других вопросов международной повестки, включая конфликт на Украине, иранскую ядерную сделку, ситуацию в Ливии.