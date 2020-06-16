США ввели санкции против шести нигерийцев за кражу более $6 млн у американцев

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против шести граждан Нигерии за создание в интернете мошеннической схемы, с помощью которой они украли у жителей США более $6 млн. Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом заявлении американского госсекретаря Майкла Помпео.

"Сегодня [во вторник] в сотрудничестве с Министерством юстиции США Управление по контролю за иностранными активами при Министерстве финансов США ввело санкции против шести нигерийских граждан в соответствии с Указом 13694 за использование в интернете тщательно продуманной схемы для кражи более $6 млн у людей по всей территории Соединенных Штатов", - отметил шеф американской дипломатии.

По его словам, граждане Нигерии "манипулировали своими жертвами, чтобы получить доступ к их конфиденциальной информации и финансовым средствам". "США не потерпят такого грубого злоупотребления технологиями. Соединенные Штаты будут использовать все имеющиеся средства для защиты американских граждан и предприятий от злонамеренных субъектов, которые стремятся сделать их своей мишенью", - подчеркнул госсекретарь.