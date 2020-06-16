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Ситуация на Корейском полуострове

США призвали КНДР отказаться от контрпродуктивных мер после подрыва офиса связи

Ранее представитель американской администрации высокого ранга заявил, что США находятся в тесном контакте с Южной Кореей по данной ситуации

ТАСС, 16 июня. Госдепартамент США призвал КНДР воздержаться от дальнейших контрпродуктивных действий после подрыва офиса межкорейской связи в городе Кэсон. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

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"США полностью поддерживают усилия Республики Корея в межкорейских отношениях и призывает КНДР воздержаться от дальнейших контрпродуктивных действий", - приводит агентство слова представителя американского внешнеполитического ведомства.

Ранее представитель американской администрации высокого ранга заявил ТАСС, что США находятся в тесном контакте с Южной Кореей по ситуации с подрывом офиса.

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