Представители Facebook, Google и Twitter выступят в Конгрессе США по безопасности выборов

ТАСС, 16 июня. Представители американских компаний Facebook, Google и Twitter в четверг предстанут перед членами спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США на слушаниях по вопросу иностранного вмешательства и безопасности выборов. Как сообщает со ссылкой на заявление комитета агентство Reuters, слушания пройдут в дистанционном формате.

По его данным, на виртуальном заседании будут обсуждать действия, которые компании - представители индустрии информационных технологий предпринимали после выборов в США 2016 года. Стороны также поднимут тему организуемых иностранными государствами кампаний по дезинформации и другие смежные вопросы в преддверии предстоящих в ноябре выборов американского президента.

Reuters отмечает, что во время слушаний американские законодатели в числе прочих затронут проблему распространения ложной информации на фоне пандемии нового коронавируса, а также ситуацию с акциями протеста, вспыхнувшими по всем Соединенным Штатам после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).