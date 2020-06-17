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Политический кризис в Венесуэле

Мадуро призвал своих сторонников начать подготовку к парламентским выборам

Президент Венесуэлы намерен восстановить контроль над Национальной ассамблеей

БОГОТА, 17 июня. /ТАСС/. Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро призвал своих сторонников, входящих в Единую социалистическую партию Венесуэлы, начать подготовку к выборам в Национальную ассамблею (однопалатный парламент), который в настоящее время контролируется оппозицией. Соответствующее заявление он сделал во вторник во время выступления в Каракасе.

"Мы собираемся подготовить мощную [политическую] машину чавизма для участия в этих выборах. Получив голоса [народа], мы восстановим контроль над Национальной ассамблеей", - заявил Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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