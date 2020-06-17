Администрация США с 17 июня сможет вводить новые санкции против Сирии по "закону Цезаря"

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Срок, отведенный американской администрации на подготовку новых санкций в отношении Сирии в рамках так называемого закона Цезаря или "Акта о защите гражданского населения Сирии", истекает в среду.

Закон дает Вашингтону право вводить ограничительные меры в отношении организаций и лиц, оказывающих прямую и косвенную поддержку правительству Сирии, а также различным действующим на территории страны вооруженным формированиям, которых, по версии США, поддерживают власти Сирии, России и Ирана. Предусмотрено введение санкций за деятельность в нефтегазовом секторе сирийской экономики, сферах военной авиации, проектирования и строительства. Кроме того, рестрикции могут быть применены по отношению к Центробанку Сирии.

"Закон Цезаря" был включен в военный бюджет США на 2020 финансовый год (начался 1 октября 2019 года) и подписан президентом Дональдом Трампом 20 декабря 2019 года. После этого на подготовку первых рестрикций у американского правительства было 180 дней, которые истекают 17 июня. Впоследствии администрация США, если сочтет это необходимым, сможет прибегать к этому закону для введения дополнительных ограничительных мер.

Запрет на поддержку Дамаска

В частности, в тексте документа речь идет о запрете "значительной финансовой, материальной и технологической поддержки" или "значительных сделок" с правительством Сирии, в том числе с "любыми компаниями и организациями, которыми владеет или которые контролирует правительство Сирии", а также с "политическими фигурами высокого ранга в правительстве Сирии".

Под ограничения попадает также аналогичное взаимодействие с "иностранными гражданами, которые являются сотрудниками частных военных компаний, наемниками или участниками вооруженных формирований" на территории Сирии и действуют в интересах или от лица "правительства Сирии, правительства Российской Федерации или правительства Ирана". Запрещены также сделки и предоставление поддержки иностранным гражданам, уже находящимся под американскими санкциями в связи с ситуацией в Сирии.

Санкции могут быть введены за продажу или передачу "любым иностранным гражданам, действующим на территориях, прямо или косвенно контролируемых правительством Сирии или иностранными силами, связанными с правительством Сирии," воздушных судов, а также авиадеталей для них, если эти воздушные суда будут использоваться "в военных целях на территории Сирии" в интересах Дамаска. Аналогичным образом запрещено предоставление товаров и услуг, обеспечивающих работу этих воздушных судов.

Экономические меры

Кроме того, рестрикции могут быть задействованы против тех, кто оказывает поддержку или продает "товары, услуги, технологии или информацию", способствующие развитию нефтегазовой промышленности и производства нефтепродуктов властями Сирии. Американские санкции могут применяться также в отношении тех, кто предоставляет Дамаску "услуги в сфере проектирования и строительства".

Санкции предусматривают блокировку собственности и активов на территории США, а также введение визовых ограничений.

Закон предполагает также, что министр финансов США должен принять решение, признавать ли Центробанк Сирии финансовой структурой, занимающейся целенаправленным отмыванием денег и, при условии такого признания, принять меры против финансового регулятора.

Помимо этого, документ обязывает президента США представить стратегию, направленную на "сдерживание зарубежных лиц и организаций от заключения сделок на осуществление реконструкции" в тех районах Сирии, которые "находятся под контролем правительства Сирии, правительства Российской Федерации и правительства Ирана", и где "жители вынуждены были покинуть свои дома в результате действий властей перечисленных стран".

Условия для приостановки санкций

В целом закон будет иметь силу в течение пяти лет, однако у американского президента будет возможность приостанавливать действие санкций в случае, если власти Сирии и их союзники обеспечат выполнение ряда условий. В частности, "воздушное пространство над Сирией больше не должно использоваться правительством Сирии или правительством Российской Федерации для нанесения ударов по гражданскому населению". Удары также не должны наноситься по "медицинским учреждениям, школам, жилым районам, местам скопления людей, в том числе рынкам". Дамаск также обязан предоставить доступ международной помощи в районы, контролируемые властями Сирии, России и Ирана, "освободить всех политических заключенных", обеспечить безопасное возвращение беженцев, а также "привлечение к ответственности лиц, совершивших военные преступления в Сирии". Власти страны также должны предпринять шаги для соблюдения международных договоров в сфере ядерного, биологического и химического оружия.

Значение санкций

Американские власти с начала конфликта в Сирии уже неоднократно вводили различные санкции против властей страны. Так, Центральный банк Сирии, фигурирующий в "законе Цезаря", уже находится под рядом ограничений Вашингтона. Собственность и активы Дамаска в США были заморожены еще администрацией предшественника Трампа Барака Обамы, был также введен запрет на экспорт и инвестиции в Сирию американскими гражданами.

Новый закон, однако, расширяет возможности администрации Трампа для заморозки активов уже иностранных организаций и лиц, взаимодействующих с властями Сирии, вне зависимости от страны принадлежности. Закон также впервые вводит запрет на ведение дел со структурами в Сирии, связанными с Россией и Ираном.

Название "закона Цезаря" происходит от псевдонима сирийского военнослужащего, который бежал в 2013 году из страны и якобы передал западным правозащитникам фотоматериалы о насилии против заключенных в сирийских тюрьмах. МИД Сирии ранее осудил этот пакет, в заявлении указывалось, что документ "основывается на ложных свидетельствах, сфабрикованных враждебными сирийскому народу сторонами". Сирийское внешнеполитическое ведомство расценило ужесточение санкций со стороны США "как экономический террор, который является частью развязанной против Сирии кровопролитной войны".