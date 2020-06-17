В Литве заканчивается карантин

ВИЛЬНЮС, 17 июня. /ТАСС/. Режим карантина в Литве из-за распространения коронавируса, введенный 16 марта, отменяется с 17 июня. Некоторые ограничения, направленные на борьбу с распространением инфекции, при этом сохраняются.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис вечером 16 июня обратился к жителям республики, поблагодарив их за успешную борьбу с коронавирусом. "Несмотря на то, что мы показали себя в этой борьбе успешно, война еще не закончилась, - приводит его слова портал Delfi. - Во всем мире еще болеют миллионы людей. Умирают сотни тысяч. Вакцины и действенных препаратов для лечения еще нет".

Со среды в Литве перестает быть обязательным ношение масок в торговых точках, местах оказания услуг и проведения массовых мероприятий, а также в общественном транспорте. При этом, как отметили в Минздраве Литвы, рекомендация одевать маски в общественном транспорте сохраняется.

Согласно распоряжению главы оперативного центра экстремальных ситуаций, министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, по окончании карантина в местах предоставления услуг, торговли, досуга и развлечений по-прежнему следует соблюдать дистанцию между людьми в 1 м, а также обеспечить посетителям возможности для дезинфекции рук.

В подобные места массового скопления людей не будут допускаться те, у кого проявляются такие симптомы ОРВИ, как насморк, кашель, чихание и одышка. Владельцев таких заведений Минздрав Литвы обязует не реже одного раза в час проветривать помещения, а также не реже двух раз в день дезинфицировать ручки, перила, электрические выключатели, спинки стульев, а также тележки и корзины для покупок. Медицинские учреждения Литвы будут стремиться в первую очередь оказывать услуги дистанционно, и только если это невозможно, договариваться с пациентом о личном визите.

Массовые мероприятия на открытом воздухе с 17 июня в Литву могут проходить при участии не более 700 зрителей, а в закрытых помещениях - не более 150. С 1 до 16 июля в мероприятиях на открытом воздухе смогут участвовать до 1 тыс. человек, в помещениях - до 200.

Пограничный контроль продлен по 16 июля

Временный пограничный контроль Литвы со странами ЕС будет продлен по 16 июля, он будет осуществляться только в аэропортах и в порту. В Литву будут впускать граждан только тех стран Европейской экономической зоны, Швейцарии, Великобритании, в которых за последние 14 дней прирост числа заболевших коронавирусом не превышал 25 человек на 100 тыс. жителей.

Список этих стран еженедельно обновляет литовский Минздрав. В настоящий момент въезд в Литву закрыт для жителей Великобритании, Португалии и Швеции. Въезд в Литву граждан третьих стран будет возможен только при наличии соответствующего соглашения с этими странами.

12 июня на польско-литовской границе возобновилось после трехмесячного перерыва свободное движение для граждан этих стран. 15 мая страны Балтии первыми в ЕС возобновили безвизовые поездки для своего населения, прерванные 17 марта.

Департамент миграции Литвы сообщил 16 июня, что тех иностранцев, у которых во время карантина закончились разрешения на прибывание в Литве, не будут наказывать в административном порядке на протяжении еще двух месяцев по истечении карантина. Покинуть Литву такие иностранцы должны будут до полуночи 17 августа.

Первый в Литве случай заражения коронавирусом был зафиксирован 28 февраля. С начала пандемии в стране из-за коронавируса умерли 76 человек, выздоровел 1 441 заразившийся. Всего на данный момент в республике насчитывается 1 776 инфицированных.