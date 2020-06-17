Представитель Госдепа рассчитывает лично обсудить с дипломатами Ирана обмен заключенными

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук рассчитывает провести встречу с официальными лицами Ирана для обсуждения вопросов, касающихся освобождения американцев, которые находятся в этой стране в заключении. Об этом дипломат США заявил во вторник во время выступления по видеосвязи перед специалистами американского Совета по международным отношениям.

Хук отметил, что поддерживает сейчас "через швейцарскую сторону" контакты с представителями Ирана относительно освобождения американцев. Интересы США в исламской республике представляет посольство Швейцарии в Тегеране. "Мы бы хотели провести личную встречу для обсуждения консульских вопросов, чтобы мы могли работать быстрее", - добавил Хук.

Дипломат констатировал, что ранее США удалось договориться с представителями Ирана об освобождении ряда американцев. Власти США также согласились освободить нескольких иранцев.

По словам Хука, во время одного из таких обменов и он, и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф одновременно находились в Цюрихе. По словам Хука, в городе также был заместитель Зарифа. "Я предложил швейцарцам, что нам, возможно, следует провести консультации. Но у него не было полномочий на это", - сказал Хук.