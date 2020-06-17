В "Хезболлах" считают, что санкции США мешают выгодным торговым связям Ливана с Сирией

БЕЙРУТ, 17 июня. /ТАСС/. Ливан понесет не меньшие экономические потери, чем Сирия от нового пакета санкций, которые администрация США вводит против Дамаска. Такое мнение высказал во вторник лидер шиитской партии "Хезболлах" Хасан Насрулла.

"Американские санкции преследуют цель не допустить налаживания выгодных торговых связей между Ливаном и Сирией, а также участия ливанских компаний в послевоенной реконструкции", - сказал он в выступлении, переданном по телеканалу Al Manar. По словам Насруллы, этот шаг Вашингтона "обрекает на голод как сирийский, так и ливанский народ".

Шиитский политик утверждал, что США "не преследуют иных интересов на Ближнем Востоке, кроме израильских", и их усилия направлены сейчас на то, чтобы добиться разоружения "Хезболлах". Насрулла заявил, что союзники Сирии, которые "поддерживали ее политически и проливали кровь, сражаясь против террористических группировок, не допустят, чтобы эта страна потерпела поражение в экономической войне".

"США используют это последнее оружие, чтобы наказать сирийский народ за его стойкость", - отметил он.

Название нового пакета американских санкций "Закон Цезаря" происходит от псевдонима сирийского военнослужащего, который бежал в 2013 году из страны и якобы передал западным правозащитникам фотоматериалы о насилии против заключенных в сирийских тюрьмах. Этот документ был одобрен президентом США Дональдом Трампом 20 декабря 2019 года и предусматривает применение санкций против основных секторов сирийской экономики, Центробанка Сирии, высокопоставленных чиновников и лиц из окружения президента, а также любой государственной или частной организации как сирийской, так и зарубежной, которая взаимодействует с правительством в Дамаске.