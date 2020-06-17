СМИ: суд раскрыл налоговую и банковскую тайну сторонников президента Бразилии в парламенте

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 июня. /ТАСС/. Судья Федерального верховного суда (ФВС) Бразилии Алешандри ди Мораес разрешил полиции доступ к налоговой и банковской информации 11 парламентариев в рамках расследования дела об организации сторонниками главы государства акций и политических выступлений, направленных против демократических институтов. Как уточнил во вторник телеканал CNN Brasil, все они являются сторонниками президента страны Жаира Болсонару.

По информации телеканала, речь идет о 10 депутатах и одном сенаторе. Большинство из них представляют правую Социал-либеральную партию, от которой Болсонару был избран на высший государственный пост. Ранее днем правоохранители провели обыски по 26 адресам ряда поддерживающих Болсонару предпринимателей и блогеров. В обоих случаях ордеры выписаны по ходатайству Генеральной прокуратуры Бразилии, отмечает телеканал.

Днем ранее полиция задержала несколько праворадикальных сторонников Болсонару, обстрелявших в ночь на воскресенье пиротехникой здание ФВС. Эта же группа активистов в конце мая устроила у здания суда ночную демонстрацию. Несколько десятков ее участников скрывали лица под масками и держали в руках зажженные факелы, выкрикивая лозунги, призывающие "ФВС к ответу" за расследование о распространении единомышленниками Болсонару недостоверных новостей и недавние следственные действия в отношении его политических соратников и последователей.

В мае полиция уже провела обыски у 27 сторонников президента в рамках смежного дела о распространении сторонниками Болсонару недостоверных новостей. Само расследование было начато в марте прошлого года председателем ФВС Диасом Тоффоли и неоднократно подвергалось критике со стороны единомышленников Болсонару, считающих процесс объектом политического преследования инакомыслящих. Кроме того, его также несколько раз пытались прекратить в связи с тем, что оно было открыто самим судом, а не было инициировано правоохранительными органами или третьими лицами.