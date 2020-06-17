МИД Венесуэлы назвал критику ЕС ностальгией по колониализму

ГАВАНА, 17 июня. /ТАСС/. Критика Евросоюза в адрес Венесуэлы из-за назначения новых членов Национального избирательного совета (НИС) без одобрения парламента олицетворяет ностальгию правящих элит ЕС по колониализму. Об этом говорится в заявлении МИД Боливарианской Республики, распространенном во вторник.

"Недавнее вмешательство Европейского союза в деятельность органов государственной власти Венесуэлы не имеет прецедентов в истории отношений этой группы стран с Латинской Америкой и нарушает элементарные принципы международного права. Претензии ЕС на осуществление надзора работы демократических институтов Венесуэлы является очередной демонстрацией высокомерия [ЕС] и ностальгии по колониализму, которая все еще течет по венам правящих элит Старого Света", - отмечается в документе.

Ранее во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил решения Верховного суда (ВС) Венесуэлы о назначении новых членов Национального избирательного совета (НИС) без одобрения парламента и о приостановлении деятельности управленческого совета оппозиционной партии "Демократическое действие". Евросоюз также призвал правительство и оппозицию Венесуэлы начать содержательные переговоры по вопросу состава НИС и снятию ограничений для оппозиционных партий.

Ситуация в Венесуэле

В соответствии с конституцией Венесуэлы членов НИС назначает парламент. Однако 12 июня Верховный суд Венесуэлы сообщил, что новый состав был назначен конституционной палатой инстанции из-за "бездействия Национальной ассамблеи (парламента - прим. ТАСС)", которая не представила свой список кандидатов в члены НИС. 10 июня ВС потребовал от парламента передать список в течение 72 часов.

Оппозиция Венесуэлы заявила, что не признает новый состав избирательного совета, который должен будет заняться подготовкой к парламентским выборам, запланированным на этот год.