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Турция проводит операцию против Рабочей партии Курдистана в Ираке

В операции задействованы силы специального назначения, боевые вертолеты T129 ATAK и ударные БПЛА, сообщили в Анкаре

ТАСС, 17 июня. Турецкие военные вошли в иракский регион Хафтанин на севере страны в рамках новой антитеррористической операции "Коготь тигра", которая проводится против Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Министерства национальной обороны Турции.

Отмечается, что в операции задействованы силы специального назначения, боевые вертолеты T129 ATAK и ударные БПЛА.

15 июня турецкое оборонное ведомство информировало о начале антитеррористической операции против Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака "Коготь орла". По данным телеканала Al Arabiya, ВВС Турции сбросили порядка 20 бомб на объекты РПК в горах Синджар на северо-западе Ирака.

Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией.

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