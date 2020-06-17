Группа Лимы не признает назначение нового избирательного совета Венесуэлы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 июня. /ТАСС/. Страны Группы Лимы и оппозиция Венесуэлы отказались признать новый состав Национального избирательного совета (НИС) Боливарианской Республики. Соответствующее заявление размещено во вторник вечером на сайте бразильского МИД.

В документе, содержание которого не поддержали также участвующие в объединении Аргентина, Гайана и Мексика, утверждается, что действия Верховного суда (ВС) страны, назначившего 12 июня новых членов НИС вопреки стандартной процедуре, грубо противоречат конституции Венесуэлы и "хоронят минимально необходимые гарантии проведения любых выборов и возвращения Венесуэлы к демократии".

В соответствии с Конституцией Венесуэлы, членов НИС назначает парламент. Однако ранее в пятницу ВС сообщил, что новый состав был назначен конституционной палатой инстанции из-за "бездействия Национальной ассамблеи (парламента - прим. ТАСС)", которая не представила свой список кандидатов в члены НИС. 10 июня ВС потребовал от парламента передать список в течение 72 часов.

Оппозиция Венесуэлы заявила, что не признает новый состав избирательного совета, который должен будет заняться подготовкой к парламентским выборам, запланированным на этот год. Действия официального Каракаса также осудили в Вашингтоне и ЕС.

"Только при условии проведения свободных, честных и заслуживающих доверия президентских и парламентских выборов с независимым НИС и беспристрастным ВС, а также при полной свободе прессы и политическом участии всех венесуэльцев, будут обеспечены необходимые условия для преодоления венесуэльского кризиса", - говорится в документе Группы Лимы.