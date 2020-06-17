Минобороны Южной Кореи призвало КНДР соблюдать пакт о снижении военной напряженности

СЕУЛ, 17 июня. /ТАСС/. Республика Корея и КНДР должны соблюдать положения соглашения о снижении напряженности в приграничных районах, подписанного министрами обороны двух стран в Пхеньяне в сентябре 2018 года. Такое заявление сделал в среду в Сеуле представитель южнокорейского военного ведомства.

"Обе стороны должны строго придерживаться военного соглашения от 19 сентября с тем, чтобы установить прочный мир на Корейском полуострове и избежать случайных столкновений", - отметил он.

Заявление Юга прозвучало на фоне сообщений из Пхеньяна о том, что власти КНДР намерены отказаться от обязательств, содержащихся в двустороннем пакте. В частности, северокорейский Генштаб объявил о планах разместить в Кымгансане и Кэсоне подразделения Корейской народной армии (КНА), восстановить свернутые ранее по договоренности с Сеулом посты охраны в наиболее опасных районах демилитаризованной зоны, а также возобновить все виды военных учений вблизи границы с Югом. В Генштабе КНДР также заявили, что подробно изучат дальнейшие планы действий и представят их для одобрения в Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи (ТПК).

КНДР во вторник взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, заявив, что это ответная мера на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими активистами. Республика Корея выразила сожаление в этой связи, однако раскритиковала такие действия правоконсервативных неправительственных организаций. Пхеньян обещал принять меры вплоть до отправки войск в район демилитаризованной зоны. Южнокорейское оборонное ведомство заявило о готовности жестко реагировать в случае провокаций со стороны КНДР.