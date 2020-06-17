Власти США возьмут на себя финансовые риски разработчиков вакцины от коронавируса

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Американское правительство берет на себя финансовые риски, с которыми могут столкнуться частные компании, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса. Об этом сообщил во вторник на брифинге для журналистов представитель Министерства обороны США высокого ранга.

Он рассказал про американскую госпрограмму ускоренной разработки вакцины от коронавируса, которая носит название "Операция невероятная скорость". Представитель оборонного ведомства пояснил, что обычно частные компании из-за финансовых рисков не готовы разрабатывать вакцины в ускоренном порядке, однако "федеральное правительство, а не частные компании, будет брать на себя риски". "Отдача от этих инвестиций для нашей страны с точки зрения спасенных жизней и экономической уверенности намного выше, для любого отдельного разработчика вакцин, - подчеркнул он. - При том, что мы будем снижать финансовые риски этих компаний, мы не будем снижать какие-либо стандарты разработки, безопасности и эффективности [вакцины от коронавируса]".

"Мы будем производить большое количество доз вакцины, пока клинические испытания еще продолжаются, - отметил представитель министерства. - Все необходимые клинические испытания для определения безопасности и эффективности будут завершены". При этом производственные мощности 3-5 разработчиков вакцины будут увеличены, пока вакцина еще находится на стадии разработки. "Эти мощности будут использоваться для любой вакцины, которая в конечном итоге окажется успешной, независимо от того, какие фирмы развили свои мощности", - отметил представитель оборонного ведомства. По его словам, вакцина будет готова к январю 2021 года, однако президент США Дональд Трамп и министр обороны Марк Эспер неоднократно говорили о конце нынешнего года.

На данный момент, отметили в Пентагоне, в госпрограмме участвуют 14 вакцин, некоторые из них уже проходят клинические испытания. Впоследствии из этих 14 будут выбраны семь наиболее успешных и перспективных для продолжения испытаний.

В рамках этой госпрограммы оборонное ведомство, в частности, занимается вопросами логистики и распространения будущей вакцины по всей территории США в кратчайшие сроки.

С начала пандемии в мире заразились коронавирусом около 8 млн человек, более 430 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 2,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 116,9 тыс. человек.