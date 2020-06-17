Сестра лидера КНДР считает, что отношения Сеула и Пхеньяна стали "игрушкой" в руках США

ТАСС, 17 июня. Южная Корея несет ответственность за ухудшение отношений между Пхеньяном и Сеулом, которые в результате превратились в игрушку в руках Соединенных Штатов. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, приходящейся младшей сестрой лидеру страны Ким Чен Ыну.

"Всем хорошо известно, что вина за нынешнюю мрачную ситуацию лежит на отбросах человечества, которые разбрасывают антикорейские листовки и попустительствуют властям Южной Кореи", - отмечается в заявлении, распространенном агентством ЦТАК. По ее словам, Сеул должен был принести извинения и дать обещание, что подобное больше не повторится. Она также раскритиковала выступление южнокорейского президента Мун Чжэ Ина на церемонии, посвященной 20-й годовщине первого в истории саммита лидеров двух Корей и подписания совместной декларации.

"Южнокорейское руководство несет ответственность за откат в отношениях Севера и Юга. Они скатились до состояния, когда с ними играют США", - подчеркнула Ким Ё Чжон. Она добавила, что южнокорейская сторона в нынешней ситуации может только "сожалеть и оплакивать" случившееся.

КНДР во вторник взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, заявив, что это ответная мера на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими активистами. Республика Корея выразила сожаление в этой связи, однако раскритиковала действия НПО. Ранее Пхеньян обещал принять меры вплоть до отправки войск в район демилитаризованной зоны. Южнокорейское оборонное ведомство заявило о готовности жестко реагировать в случае провокаций со стороны КНДР.