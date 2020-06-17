В Сеуле заявили, что терпение Южной Кореи в отношении КНДР закончилось

СЕУЛ, 17 июня. /ТАСС/. Администрация президента Республики Корея Мун Чжэ Ина не потерпит оскорблений со стороны Пхеньяна в адрес южнокорейского лидера, а также действия, направленные на эскалацию напряженности на Корейском полуострове. Об этом заявил на брифинге в Сеуле в среду старший секретарь по связям с общественностью Юн До Хан.

"Мы больше не намерены терпеть безрассудные слова и действия Севера", - подчеркнул он.

Представитель администрации также назвал "бессмысленным и грубым" опубликованное ранее заявление первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, приходящейся младшей сестрой лидеру страны Ким Чен Ыну. В нем та, в частности, раскритиковала выступление южнокорейского президента на церемонии, посвященной 20-й годовщине первого в истории саммита лидеров двух Корей и подписания совместной декларации, назвав его "бесстыжей софистикой", заявила об откате в отношениях двух стран, которые превратились в "игрушку в руках США".

Высокая цена за провокации

В свою очередь представитель Комитета начальников штабов страны на брифинге заявил, что Республика Корея жестко отреагирует на попытки КНДР дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове.

"Север заплатит высокую цену, если начнет боевые действия", - подчеркнул он. Военный также сообщил, что южнокорейские вооруженные силы приведены в состояние повышенной готовности, ведут круглосуточное наблюдение за действиями КНДР и готовы мгновенно отреагировать на любые провокации.

"Действия Северной Кореи перечеркивают два десятилетия совместных усилий, предпринятых для улучшения двусторонних отношений и сохранения мира на Корейском полуострове", - отметил представитель КНШ.