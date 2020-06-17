Генсек ШОС призвал к борьбе с опустыниванием и засухой

ПЕКИН, 17 июня. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Практически все страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сталкиваются с нарастающей проблемой деградации земель и опустынивания. Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов в интервью ТАСС по случаю отмечаемого в среду Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой.

"Проблемы, связанные с опустыниванием и деградацией земель, затрагивают значительную часть региона ШОС, прежде всего Центральную Азию, - сказал Норов. - Социально-экономическая стабильность в этом регионе имеет ключевое значение для всего пространства организации".

Все более беспокоящей, продолжил он, становится проблема высыхания Аральского моря, некогда четвертого по размеру закрытого водного пространства. По своему значению из региональной она грозит постепенно приобрести глобальные последствия.

Проблема мирового значения

Опустынивание, сказал генсек ШОС, - это серьезная проблема мирового значения, которая имеет серьезные последствия для региональной и глобальной экологической безопасности, является серьезным вызовом усилиям человечества по искоренению нищеты, несет угрозу для социально-экономической стабильности и устойчивого развития.

Неминуемыми последствиями опустынивания и засухи, уточнил он, являются нехватка воды, сокращение урожайности и дефицит продовольствия, голод и нищета, вынужденная миграция. Связанная с этими явлениями социальная, экономическая и политическая напряженность может приводить к возникновению социально-политических конфликтов.

Опустынивание в странах ШОС

"Все государства - члены ШОС, - указал Норов, - подвержены угрозам засухи и деградации земель. Они разделяют подходы в борьбе с ними в рамках Конвенции по борьбе с опустыниванием, предпринимают активные меры на данном направлении, в том числе по линии своих национальных программ".

В частности, отметил генсек, деградация земель Индии затрагивает около 30% всей ее территории. В Казахстане проблемы деградации земель затрагивают от 4% до 10% пахотных земель, от 20% до 60% пастбищ и до 8% лесных угодий. Китай, одна из наиболее серьезно пострадавших стран, приступил к исследованиям в области борьбы с опустыниванием в 1950-х годах. В стране реализуется проект "Зеленая китайская стена".

Киргизия как горная экосистема характеризуется хрупкостью и уязвимостью от различных природных и антропогенных факторов. Около половины сельскохозяйственных угодий подвержено процессам различных видов деградации. Пакистан серьезно страдает от опустынивания, деградации земель и повторяющихся засух, основной причиной которых является эрозия почвы.

В России около 70 млн га подвержены эрозии и дефляции земель, на 13 млн га повышен уровень кислотности, более 40 млн га земли на разных стадиях засоления, 26 млн га заболочены и более 100 млн га подвержены опустыниванию. Сейчас ведутся работы по программе развития мелиорации: на проведение агролесо- и фитомелиоративных мероприятий до конца 2020 года сельхозпроизводителям должны выделить почти 2,2 млрд руб. субсидий из федерального бюджета, еще свыше 2,9 млрд руб. могут добавить регионы.

По мнению экспертов, природная среда Таджикистана особенно подвержена антропогенному воздействию. Наиболее уязвимыми являются горные ландшафты. Почти вся территория Узбекистана расположена в засушливой зоне. Почти 80% территории страны занимают пустыни и полупустыни.

Трагедия Арала

Высыхание Аральского моря может оказать негативное воздействие на генофонд и здоровье населения Приаралья, разнообразие его растительного и животного мира, отметил Норов. Трагедия Арала привела к изменению уклада жизни миллионов людей, разрушила социальные и экономические системы региона. На его обнажившейся части появилась солевая пустыня площадью более 5,5 млн га. Высыхание Арала вызвало к жизни процесс двойного опустынивания и приводит к общему увеличению запыленности воздушного бассейна Центральной Азии. Поднятая в воздух пыль достигла больших высот и распространилась на значительные расстояния.

Совместные подходы

Поскольку проблематика деградации земель и опустынивание затрагивает весь регион ШОС, сказал Норов, этот вопрос находит свое отражение в повестке работы организации. Договорно-правовая база ШОС включает в себя договоренности, которые могут всесторонне регулировать взаимодействие государств - членов ШОС в этой сфере. Важное место проблематике в сфере охраны окружающей среды уделено также в принятой в 2015 году Стратегии развития ШОС до 2025 года.

В Декларации глав государств - членов ШОС, принятой по итогам Бишкекского саммита в 2019 году, подчеркнуто, что особого внимания, тесной координации и конструктивного взаимодействия мирового сообщества требуют возрастающие и приобретающие трансграничный характер вызовы и угрозы безопасности, в том числе изменение климата и нехватка питьевой воды.

Исходя из важности сохранения экологического баланса на пространстве ШОС и восстановления биоразнообразия в интересах будущих поколений, обеспечения благоприятных условий для благосостояния населения и устойчивого развития, главы государств утвердили План мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств - членов ШОС в области охраны окружающей среды на период 2019-2021 годов.

В рамках усилий ООН

В мае 2020 года, указал Норов, исполнительный секретарь Конвенции по борьбе с опустыниванием ООН Ибрагим Сиау информировал Секретариат ШОС о том, что на 14-й конференции сторон в 2019 году в Нью-Дели было принято решение о создании межправительственной рабочей группы по засухе, в которую решено пригласить ШОС. Она представит свои выводы и рекомендации для рассмотрения сторонами на очередной конференции, которая планируется осенью 2021 года. От государств - членов ШОС в группу входят представители Индии, Китая, России и Узбекистана.

"Секретариат ШОС считает важным установление партнерских отношений со штаб-квартирой Конвенции путем подписания Меморандума о сотрудничестве, предусматривающего взаимодействие в области земельных ресурсов, климата и биоразнообразия, проведение практических мероприятий в области борьбы с опустыниванием и деградацией земель", - сказал Норов.

О дате

В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 17 июня Всемирным днем борьбы с опустыниванием и засухой в целях повышения осведомленности мирового сообщества об этой проблеме.

Дата была выбрана в связи с годовщиной принятия Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и опустынивание. Документ является единственным юридически обязывающим международным соглашением, определяющим влияние окружающей среды на состояние земельных ресурсов. Он направлен на повышение устойчивости сообществ и экосистем при одновременном улучшении условий жизни людей, особенно в засушливых районах.

По состоянию на 2019 года сторонами Конвенции являются 193 страны ООН, в том числе все государства - члены ШОС. Постоянный секретариат Конвенции находится с 1999 года в Бонне (Германия).