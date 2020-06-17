Южная Корея разочарована попыткой КНДР превратить Кэсон и Кымгансан в военную зону

СЕУЛ, 17 июня. /ТАСС/. Республика Корея разочарована решением КНДР разместить военные части в Кэсоне и Кымгансане, откуда они ранее были выведены в соответствии с межкорейскими мирными договоренностями. Об этом заявил в Сеуле в среду на брифинге для журналистов представитель южнокорейского министерства объединения.

"Выражаем крайнее разочарование заявлением представителя Генштаба Корейской народной армии о намерении превратить туристическую зону в горах Кымгансан и Кэсонский индустриальный комплекс в военную зону", - отметил чиновник.

Он указал, что такие шаги КНДР возвращают ситуацию на Корейском полуострове к периоду конфронтации и нарушают права собственности на расположенные в этих районах южнокорейские объекты.

"Север несет за это полную ответственность, и мы призываем его прекратить действия, направленные на эскалацию напряженности", - подчеркнул представитель министерства.

Ранее Генштаб КНДР объявил о планах разместить в Кымгансане и Кэсоне подразделения Корейской народной армии (КНА), восстановить свернутые ранее по договоренности с Сеулом посты охраны в наиболее опасных районах демилитаризованной зоны, а также возобновить все виды военных учений вблизи границы с Югом. В Генштабе КНДР также заявили, что подробно изучат дальнейшие планы действий и представят их для одобрения в Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи (ТПК).