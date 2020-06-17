Экс-сотрудница Госдепа Нуланд посоветовала властям США наращивать влияние на россиян

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Бывшая помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, активно участвовавшая в событиях, которые привели к насильственной смене власти на Украине в 2014 году, советует американским властям активно наращивать американское влияние в России, в особенности среди молодежи. Ее статья опубликована в новом номере журнала Foreign Affairs за июль - август.

Нуланд с сентября 2013 года по январь 2017 года в администрации 44-го президента США Барака Обамы курировала, в частности, вопросы, касающиеся политики в отношении постсоветских государств. Во время массовых протестов в Киеве, которые привели в итоге к свержению украинского лидера Виктора Януковича, Нуланд входила в число западных официальных лиц, публично поддерживавших демонстрантов. Широкую известность получила ее встреча с участниками протестов, во время которой она раздавала печенье.

Экс-помощница госсекретаря США в своей статье приводит стандартный для американских чиновников набор утверждений относительно того, что Россия якобы вмешивается в дела соседних государств, нарушает международные соглашения, а также оказывает влияние на выборы в США и европейских странах. Нуланд сетует на то, что Вашингтон в последние годы либо не проявлял достаточной жесткости в отношении России, либо оказывал давление на Москву неэффективно.

"Санкции США и их союзников, хотя и были изначально болезненными, стали дырявыми или бездейственными от чрезмерного применения, они больше не впечатляют Кремль", - полагает Нуланд. "Россия также научилась мастерски использовать разногласия между США и их союзниками для подрыва их усилий по разработке последовательной стратегии противодействия", - пишет она.

"Печенье" для россиян

Нуланд рекомендует Вашингтону и его союзникам вспомнить "о тех методах управления, которые позволили одержать победу в холодной войне и давали результаты в течение многих лет после этого". В их числе, по ее мнению, помимо общего ужесточения курса в отношении Москвы, "прямые обращения к российскому народу" с тем, чтобы заострить внимание на "выгоде от хороших отношений" с США.

Как разъясняет Нуланд, "США и их союзники должны обращаться напрямую к россиянам, в особенности молодым гражданами, которые живут не в больших городах". "Было бы полезно предоставить пакет экономических стимулов, выгодных непосредственно для простых россиян, это опровергло бы аргументы Кремля относительно того, что США пытаются разорить и окружить Россию и что взаимная выгода невозможна", - полагает экс-помощница госсекретаря США.

Нуланд посетовала на то, что принятие в РФ закона об иностранных агентах "ограничило контакты США с российским активистами гражданского общества, политическими оппонентами, врачами, журналистами и многими другими".

Бывшая сотрудница Госдепартамента призывает США всесторонне наращивать влияние на россиян в информационной сфере.

"При надлежащих проверках США и другие страны могли бы ввести безвизовый режим для россиян в возрасте от 16 до 22 лет, позволить им сформировать собственное мнение до выбора жизненного пути", - предлагает Нуланд. Она отмечает, что "западным странам также следует рассмотреть возможность двукратного увеличения числа пользующихся поддержкой государства образовательных программ" для россиян.

Влияние через соцсети

По словам Нуланд, "лидерам США также нужно заново научиться обращаться к народу России". Она отмечает, что во время холодной войны США финансировали ряд СМИ для влияния на СССР, а также регулярно "поддерживали контакты с диссидентами". По мнению экс-сотрудницы администрации США, "сегодня Россия еще более подвержена" такому воздействию.