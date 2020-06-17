Экс-сотрудница Госдепа Нуланд посоветовала властям США наращивать влияние на россиян

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Бывшая помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, активно участвовавшая в событиях, которые привели к насильственной смене власти на Украине в 2014 году, советует американским властям активно наращивать американское влияние в России, в особенности среди молодежи. Ее статья опубликована в новом номере журнала Foreign Affairs за июль - август.
Нуланд с сентября 2013 года по январь 2017 года в администрации 44-го президента США Барака Обамы курировала, в частности, вопросы, касающиеся политики в отношении постсоветских государств. Во время массовых протестов в Киеве, которые привели в итоге к свержению украинского лидера Виктора Януковича, Нуланд входила в число западных официальных лиц, публично поддерживавших демонстрантов. Широкую известность получила ее встреча с участниками протестов, во время которой она раздавала печенье.
Экс-помощница госсекретаря США в своей статье приводит стандартный для американских чиновников набор утверждений относительно того, что Россия якобы вмешивается в дела соседних государств, нарушает международные соглашения, а также оказывает влияние на выборы в США и европейских странах. Нуланд сетует на то, что Вашингтон в последние годы либо не проявлял достаточной жесткости в отношении России, либо оказывал давление на Москву неэффективно.
"Санкции США и их союзников, хотя и были изначально болезненными, стали дырявыми или бездейственными от чрезмерного применения, они больше не впечатляют Кремль", - полагает Нуланд. "Россия также научилась мастерски использовать разногласия между США и их союзниками для подрыва их усилий по разработке последовательной стратегии противодействия", - пишет она.
"Печенье" для россиян
Нуланд рекомендует Вашингтону и его союзникам вспомнить "о тех методах управления, которые позволили одержать победу в холодной войне и давали результаты в течение многих лет после этого". В их числе, по ее мнению, помимо общего ужесточения курса в отношении Москвы, "прямые обращения к российскому народу" с тем, чтобы заострить внимание на "выгоде от хороших отношений" с США.
Как разъясняет Нуланд, "США и их союзники должны обращаться напрямую к россиянам, в особенности молодым гражданами, которые живут не в больших городах". "Было бы полезно предоставить пакет экономических стимулов, выгодных непосредственно для простых россиян, это опровергло бы аргументы Кремля относительно того, что США пытаются разорить и окружить Россию и что взаимная выгода невозможна", - полагает экс-помощница госсекретаря США.
Нуланд посетовала на то, что принятие в РФ закона об иностранных агентах "ограничило контакты США с российским активистами гражданского общества, политическими оппонентами, врачами, журналистами и многими другими".
Бывшая сотрудница Госдепартамента призывает США всесторонне наращивать влияние на россиян в информационной сфере.
"При надлежащих проверках США и другие страны могли бы ввести безвизовый режим для россиян в возрасте от 16 до 22 лет, позволить им сформировать собственное мнение до выбора жизненного пути", - предлагает Нуланд. Она отмечает, что "западным странам также следует рассмотреть возможность двукратного увеличения числа пользующихся поддержкой государства образовательных программ" для россиян.
Влияние через соцсети
По словам Нуланд, "лидерам США также нужно заново научиться обращаться к народу России". Она отмечает, что во время холодной войны США финансировали ряд СМИ для влияния на СССР, а также регулярно "поддерживали контакты с диссидентами". По мнению экс-сотрудницы администрации США, "сегодня Россия еще более подвержена" такому воздействию.
Нуланд констатирует, что "молодые россияне гораздо более склонны получать информацию и узнавать новости из интернета". "Вашингтон должен пытаться обратиться к большему их числу в соцсетях "Одноклассники", "ВКонтакте", "Фейсбуке", "Телеграм" и "Ютьюбе", а также на новых русскоязычных платформах, которых становится все больше", - отмечает она.
Экс-помощница госсекретаря утверждает, что популярные соцсети дают возможность России вести информационные войны против США с помощью "армий троллей". По мнению Нуланд, Вашингтону и его союзникам следует "прибегнуть к тем же методам в России", сохраняя "возможность отрицать свою причастность".
Наряду с этим бывшая сотрудница Госдепартамента рекомендует принять меры, чтобы помешать России доводить свою позицию до жителей западных страны. Нуланд пишет об этом так: "Президент США должен возглавить кампанию с целью укрепления демократических стран в свете попыток России вмешаться в свободные выборы, распространить дезинформацию, обострить социальную напряженность, проводить кампании по оказанию влияния в политической сфере".
Стимулы для бизнеса
Нуланд рекомендует властям США действовать в отношении России методом кнута и пряника, или, как говорят на английском, "палки и морковки". "Морковка может принять форму совместных инвестиционных фондов, зон свободной торговли или отмены пошлин на определенные товары, - полагает Нуланд. - Это также может предполагать государственно-частное партнерство в таких секторах, как чистая энергетика, проведение круглых столов для бизнесменов, а также стажировки для молодых россиян в американских и европейских фирмах".
Как отмечает экс-помощница госсекретаря, "США и Европе следовало бы вновь вернуться к вопросу о диалоге относительно общеевропейской безопасности". Она сразу же подчеркивает, что "это не должно ослабить существующие институты, такие как НАТО, ЕС и ОБСЕ".
По мнению Нуланд, "Вашингтон мог бы начать с рекламы этих предложений". "Чтобы достичь договоренностей, России нужно было бы продемонстрировать готовность прекратить атаки на демократические страны и в конструктивном ключе вести переговоры о контроле над вооружениями, по Украине, Сирии, а также по другим сложным вопросам. Любые стимулы должны быть обратимыми на случай, если Россия нарушит свои обязательства", - пояснила экс-помощница госсекретаря.
Сотрудничество лишь "с позиции силы"
Нуланд в статье не раз заостряет внимание на том, что расценивает предлагаемые попытки наращивания влияния на россиян прежде всего в качестве одного из инструментов воздействия на руководство РФ. Она, в частности, подчеркивает, что США и их союзникам следует предлагать Москве сотрудничество лишь "с позиции силы". Она полагает, что описанные в статье методы могут иметь успех, поскольку "сегодня Россия не является ни монолитной, ни незыблемой". "Низкие цены на нефть, пандемия коронавируса и растущее чувство недовольства среди россиян означает, что Кремль сталкивается с новыми издержками и угрозами", - отмечает она.
Бывшая сотрудница Госдепартамента подчеркивает, что если Россия откажется выполнять требования американской стороны, в том числе, касающиеся Украины, "санкции и другие формы политического и экономического давления следует усилить".
Нуланд также пишет, что в годы холодной войны США "успешно разорили Советский Союз путем навязывания ядерной гонки вооружений". Как она полагает, действующее руководство в Москве "не желает, чтобы Россию" постигла та же участь. В связи с этим, по мнению Нуланд, Вашингтону не следует соглашаться на простое продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а увязать обсуждение этого вопроса с другими темами, касающимися военной сферы.