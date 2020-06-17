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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Обвинения в поджоге полицейского участка в Миннесоте предъявили еще одному протестующему

По мнению прокуратуры, 28 мая Дилан Робинсон бросил бутылку с воспламеняющейся жидкостью внутрь участка

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Власти штата Миннесота предъявили мужчине обвинения в пособничестве и подстрекательстве к поджогу полицейского участка в Миннеаполисе во время протестов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте федеральной окружной прокуратуры в Миннесоте. Ранее схожие обвинения были предъявлены еще одному участнику протестов.

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Как следует из документа, обвинения предъявлены 22-летнему жителю города Брейнерд (штат Миннесота) Дилану Робинсону. Он был задержан в воскресенье в штате Колорадо. По мнению прокуратуры, 28 мая обвиняемый бросил бутылку с воспламеняющейся жидкостью внутрь участка, вследствие чего на одной из его лестниц вспыхнул пожар.

Ранее обвинения в поджоге полицейского участка были предъявлены жителю города Сент-Пол (штат Миннесота) Брэндону Майклу Вулфу. Он был задержан 3 июня при попытке незаконно проникнуть в магазин в Сент-Поле. У молодого человека обнаружили при себе часть снаряжения, украденного из полицейского участка в Миннеаполисе, в том числе бронежилет, дубинку и нож. Молодой человек признался, что 28 мая участвовал в совершении поджога в здании участка.

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