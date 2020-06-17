СМИ: Пхеньян и Сеул могли сохранить линию связи между разведслужбами

СЕУЛ, 17 июня. /ТАСС/. Линия связи между спецслужбами Республики Корея и КНДР, вероятно, продолжает функционировать. Такое предположение выдвинуло в среду южнокорейское агентство Yonhap на фоне сообщений об отключении Пхеньяном остальных коммуникационных каналов.

Догадки агентства основаны на сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) о том, что КНДР в понедельник отвергла предложение Юга о направлении в Пхеньян двух спецпосланников с целью договориться о мерах по снижению напряженности. Ни Север, ни Юг не сообщили, каким образом было доставлено это послание, однако, отмечает Yonhap, с высокой долей вероятности это было сделано посредством линии, соединяющей разведывательные агентства двух стран и проложенной после первого в истории межкорейского саммита, состоявшегося в 2000 году.

В среду ЦТАК сообщило, что Южная Корея направила в понедельник запрос КНДР с просьбой принять специальных посланников, на что получила отказ от имени первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестры лидера страны Ким Ё Чжон. Отмечается, что власти КНДР были недовольны "необдуманным предложением" Южной Кореи, так как считают, что Сеул неверно оценивает текущую ситуацию в межкорейских отношениях.